Міноборони закупило три позашляховики Skoda Kodiaq на загальну суму 2,62 млн грн.

Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України 5 грудня за результатами тендеру замовив у ТОВ "Автоцентр Київ" легкових автомобілі на загальну суму 2,62 млн грн.

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Фірма поставить три повнопривідні автомобілі Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI / 132 KW 7DSG 4х4 2020 року випуску (білий, сірий і коричневий) по 873 тис. грн. Кожен автомобіль буде мати подушки безпеки, пакет "Погані дороги", сенсорний кольоровий дисплей, голосове управління тощо.

Ціни на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4×4 стартують від 881 тис грн. На торгах єдиним конкурентом ТОВ "Автоцентр Київ" Олега Боярина було ТОВ "Автомобільний дім" Галич-Авто "Ярослава Конопацького, чия пропозиція була на 54 тис грн вище.