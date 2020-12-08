Минобороны закупило три внедорожника Skoda Kodiaq на сумму 2,62 млн грн.

Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 5 декабря по результатам тендера заказал в ООО "Автоцентр Киев" легковые автомобили на общую сумму 2,62 млн грн.

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Фирма поставит три полноприводные автомобили Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска (белый, серый и коричневый) по 873 тыс грн. Каждый автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет "Плохие дороги", голосовое управление и тому подобное.

Цены на Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132кВт 7DSG 4×4 стартуют от 881 тыс грн. На торгах единственным конкурентом ООО "Автоцентр Киев" Олега Боярина было ООО "Автомобильный дом "Галич-Авто" Ярослава Конопацкого, чье предложение было на 54 тыс грн выше.