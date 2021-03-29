Голова Міністерства розвитку громад та територій вважає за необхідне провести перевірки на усіх АЗС в Україні.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з керівництвом “Нафтогазової асоціації України” та з представниками мереж автозаправних станцій.

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На зустрічі обговорили результати відпрацювання проблеми незаконної торгівлі пальним та детінізацію ринку нафтопродуктів. “В результаті спільної роботи має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Триває робота з виявлення незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку”, – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Представники Асоціації зауважили, що виступають за чесну конкуренцію в межах правового поля. У кожній з областей нині працюють міжвідомчі групи, робота яких спрямована на припинення нелегального обігу пального. “Наші стратегічні завдання – закрити тіньовий ринок пального, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на пальне”, – додав Міністр.