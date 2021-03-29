Глава Министерства развития общин и территорий считает необходимым провести проверки на всех АЗС в Украине.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев встретился с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей автозаправочных станций.

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На встрече обсудили результаты отработки проблемы незаконной торговли горючим и детенизации рынка. "В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", – отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Представители Ассоциации отметили, что выступают за честную конкуренцию в пределах правового поля. В каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего. "Наши стратегические задачи – закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на горючее", – добавил министр.