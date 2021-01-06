Під час локдауну, який заплановано на 8-24 січня, міська влада закликає киян не користуватися громадським транспортом, оскільки міський транспорт є одним з головних місць розповсюдження короновірусу.

Із 00:00 8 січня до 00:00 25 січня у Києві, як і в усій країні, починає діяти низка додаткових заборон, введених урядом. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1236, у КМДА підписано та оприлюднено протокол № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

Під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів. Про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

Міська влада закликає киян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби. Жодних обмежень для персування на таксі та приватних автомобілях не планується.