Во время локдауна, который запланирован на 8-24 января, городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом, поскольку городской транспорт является одним из главных мест распространения коронавируса.

С 00:00 8 января до 00:00 25 января в Киеве, как и во всей стране, начинает действовать ряд дополнительных запретов, введенных правительством. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 1236, в КГГА подписан и обнародован протокол № 74 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должен осуществлять перевозки пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения.

Во время действия дополнительных противоэпидемических ограничений с 8 по 24 января интервал движения общественного транспорта может быть изменен. Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов. О соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости. Никаких ограничений для передвижения на такси и частных автомобилях не планируется.