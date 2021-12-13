У штаті Вісконсин спостерігається небувало високий рівень крадіжок автомобілів, а статистика по місту Мілуокі з цього штату показує, що дві третини автомобілів – південнокорейського концерну.

Мілуокі бореться з безпрецедентною хвилею крадіжок автомобілів. За даними WISN 12 ABC, кількість таких злочинів у місті зросла з минулого року більш ніж вдвічі, а з 2019 року – майже втричі. Цього року фіксується близько 30 крадіжок на день – більш ніж у Чикаго, населення якого у шість разів більше.

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Принаймні половина підозрюваних в означених злочинах є неповнолітніми, і вони мають незвичайну схильність до легких для крадіжки Hyundai та Kia. Це призвело до того, що місто Мілуокі серйозно розглядає можливість подати до суду на автовиробників, відповідно до законів про порушення громадського порядку. За словами поліції, дві третини крадіжок автомобілів у місті складають транспортні засоби цих двох корейських брендів.

Milwaukee Journal Sentinel повідомляє, що Kia та Hyundai стають легкими мішенями, оскільки їх можна розблокувати, через заднє скло без активації сигналізації автомобіля. Звідти злодії можуть проникнути в транспортний засіб і відімкнути рульову колонку за допомогою викрутки, що дозволить завести автомобіль без ключа.

Поліція каже, що половина підозрюваних у міських крадіжках автомобілів мають вік 16 років або молодше. Крадіжки часто скоюються серед білого дня. Підлітки навіть не бояться “світитись” у соцмережах. Одна або кілька груп під псевдонімом The Kia Boys, опублікували в соцмережах численні відео своїх учасників, які весело їздять на нібито викрадених автомобілях, часто під хештегами #thekiaboys або #thekiagirls. Відео було значною мірою (хоча й не повністю) вилучено з Instagram, але ще не видалено з TikTok, де під цими хештегами можна знайти численні записи, а також обліковий запис @kiaboys_milwaukee.



“Ми розглянули низку потенційних причин для позовів, але наразі не приєднались до жодного з них”, – зазначила WISN заступник міського прокурора Йоланда Макгоуен.

Незалежно від того, чи подасть місто до суду Hyundai і Kia, проблема повинна почати зникати з виходом моделей 2022 року. Обидві марки планують стандартизацію іммобілайзерів, що створить проблему для злодіїв.