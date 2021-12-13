В штате Висконсин наблюдается небывало высокий уровень краж автомобилей, а статистика по городу Милуоки из этого штата показывает, что две трети автомобилей – южнокорейского концерна.

Милуоки борется с беспрецедентной волной краж автомобилей. По данным WISN 12 ABC, количество таких преступлений в городе выросло с прошлого года более чем вдвое, а с 2019 года – почти втрое. В этом году фиксируется около 30 краж в день – больше чем в Чикаго, население которого в шесть раз больше.

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По крайней мере, половина подозреваемых в указанных преступлениях являются несовершеннолетними, и они имеют необычную склонность к легким для кражи Hyundai и Kia. Это привело к тому, что город Милуоки серьезно рассматривает возможность подать в суд на автопроизводителей в соответствии с законами о нарушении общественного порядка. По словам полиции, две трети угонов автомобилей в городе составляют транспортные средства этих двух корейских брендов.

Milwaukee Journal Sentinel сообщает, что Kia и Hyundai становятся легкими мишенями, поскольку их можно разблокировать через заднее стекло без активации сигнализации автомобиля. Оттуда воры могут проникнуть в транспортное средство и отпереть рулевую колонку с помощью отвертки, что позволит завести автомобиль без ключа.

Полиция говорит, что половина подозреваемых в городских угонах автомобилей возрастом 16 лет или младше. Воровство часто совершается среди бела дня. Подростки даже не боятся “светиться” в соцсетях. Одна или несколько групп под псевдонимом The Kia Boys, опубликовали в соцсетях многочисленные видео своих участников, которые весело ездят на якобы угнанных автомобилях, часто под хештегами #thekiaboys или #thekiagirls. Видео было в значительной степени (хотя и не полностью) извлечено из Instagram, но еще не удалено из TikTok, где под этими хештегами можно найти многочисленные записи, а также аккаунт @kiaboys_milwaukee.

“Мы рассмотрели ряд потенциальных причин для исков, но не присоединились ни к одному из них”, – отметила WISN заместитель городского прокурора Иоланда Макгоуэн.

Независимо от того, подаст ли город в суд на Hyundai и Kia, проблема должна начать исчезать с выходом моделей 2022 года. Обе марки планируют стандартизацию иммобилайзеров, что создаст проблему для воров.