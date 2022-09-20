Черга за новим кросовером від Ferrari ще не сформована, але вже зрозуміло що купити такий автомобіль буде дуже складно.

Один з дилерських центрів Токіо, що спеціалізується на продажу преміальних автомобілів, виставив на продаж новий Ferrari Purosangue. В оголошенні зазначено, що за 500 000 доларів автосалон пропонує купити слот, який дозволить клієнту одному з перших придбати новий кросовер.

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За даними дилера, Purosangue надійде в автосалон у другому кварталі 2023 року. Інші деталі, в тому числі комплектацію кросовера, продавець не повідомляє. Можливо, потенційному покупцю доведеться самостійно вибрати оснащення моделі. При цьому Ferrari досі не назвала офіційної вартості новинки. Очікується, що вона складе щонайменше 400 000 доларів.

Не виключено, що італійська марка незабаром припинить приймати замовлення на кросовер. На тлі масового ажіотажу директор з продажу Енріко Гальєра повідомив, що Ferrari може призупинити випуск моделі, щоби попит не перевищив пропозицію. При цьому бренд має намір виробляти близько 3000 кросоверів щорічно.