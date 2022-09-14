Перший кросовер Ferrari Purosangue дебютував з V12 рекордної потужності. Це самий швидкий і незвичайний вседорожник у світі.

Останній бастіон упав. Гамма Ferrari поповнилася кросовером - вперше за 75 років у Маранелло розробили серійний автомобіль із п'ятьма дверима. Новинка під назвою Purosangue (у перекладі з італійської «чистокровний») зуміла здивувати: Ferrari зробила ставку на атмосферний V12 рекордною для сегмента потужності та інноваційну пневмопідвіску, не посоромилася перейняти у Rolls-Royce «суїцидальні» двері та позбавити водія тачскрин.

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Ferrari старанно уникає термінів "кросовер" та "позашляховик" - офіційні особи вважають Purosangue родоначальником нового класу FUV (Ferrari Utility Vehicle). Порівнювати новинку з традиційними SUV дійсно не цілком коректно - дорожній просвіт не перевищує 183 міліметри, не будуть помічниками за межами асфальту і величезні колеса з широченими шинами - 22-дюймові шириною 255 міліметрів спереду і 23-дюймові.

Ferrari Purosangue виявився компактнішим за конкурентів: довжина/ширина/висота моделі з Маранелло рівні відповідно 4973/2028/1589 міліметрів, колісна база — 3018 міліметрів. Новинка майже на 14 сантиметрів коротша і на п'ять сантиметрів нижча за Lamborghini Urus.

Екстер'єр Purosangue позбавлений запозичень - у кросовера Ferrari кузов з характерним довгим капотом і невеликою площею скління. Є неординарні рішення на кшталт прорізів у капоті та передніх крилах, пари задніх спойлерів та «потаємних» фар. Однак утриматися від порівнянь із купе Roma складно – спільність між моделями очевидна.

Одна з головних дизайнерських "фішок" Ferrari Purosangue - "суїцидальні" задні двері. Кінематика схожа на Rolls-Royce, але відмінностей вистачає - двері Ferrari безрамкові і відчиняються лише на 79 градусів. Пояснення просте: таким чином у Ferrari домоглися візуального збільшення простору салону, не вдаючись до подовження колісної бази. Всім дверям покладені електроприводи, а механічних внутрішніх ручок немає зовсім - відкрити їх зсередини можна тільки з кнопки.

Шасі Ferrari Purosangue абсолютно нове – інженерам вдалося полегшити конструкцію, при цьому жорсткість на кручення зросла на 30 відсотків порівняно із шутинг-брейком. Силова структура кросовера скроєна за «суперкарівськими» лекалами: використовуються високоміцні сплави з алюмінію та сталі, а деякі елементи виконані з вуглецевого волокна. Приклади економії ваги – карбоновий дах та задні двері на одинарних петлях. У результаті суху масу вдалося утримати в межах 2033 кілограмів, що є чудовим показником для п'ятиметрового автомобіля з V12.

З погляду дизайну Ferrari Purosangue – повна протилежність свого головного конкурента Lamborghini Urus. Профіль "Уруса" формує відносно короткий капот і довга "спина" похилим даху - точно як у середньомоторних суперкарів з Санта-Агати. А дизайнери Ferrari віддали перевагу класиці і надали своєму кросоверу пропорції передньомоторного шутинг-брейка з довгим капотом із зсунутою назад кабіною.

Саме двигун принципово відрізняє Purosangue від інших люксових кросоверів. Турбомотори з'являться пізніше, а на старті продажів Ferrari зробила ставку на атмосферний 6,5-літровий V12 від суперкара 812 Superfast! Пікова віддача – рекордні для сегмента 725 кінських сил, позаду залишилися і Dodge Durango SRT Hellcat, і Aston Martin DBX707. Крутний момент - 716 Нм, але 80 відсотків тяги доступні вже з 2100 оборотів за хвилину, а розкручувати силовий агрегат можна до 8250 оборотів за хвилину.

Хоча на Purosangue 6,5-літровий мотор не настільки продуктивний, як на задньопривідних дводверках, без знакових доробок не обійшлося. Зокрема, на кросовері використовуються ті ж головки циліндрів, що і на лімітованому 812 Competizione, модернізовано впуск, випуск та систему охолодження. У Purosangue та ж безкомпромісна система мастила з сухим картером, та й розташований двигун зі зміщенням у межі колісної бази. Ще один приклад гоночних технологій - компонування transaxle з коробкою передач, встановленою перед задньою віссю.

Ferrari адаптувала для Purosangue новий 8-ступінчастий преселективний "робот", але важлива схема повного приводу та ж, що і у шутинг-брейка FF - тяга передається на передню вісь через окрему коробку передач. На високих швидкостях (понад 200 кілометрів на годину) і під час руху на передачах з п'ятою по восьму кросовер виключно задньопривідний — це дозволяє досягти кращої динаміки та економії палива. Хоча Ferrari утрималася від традиційної публікації часу на кола на полігоні у Фьорано, за керованістю Purosangue має приємно здивувати. Предмет гордості інженерів – практично ідеальні показники розважування: 49:51 на користь задньої осі.

Динамічні характеристики одні з найкращих у класі: з місця до 100 кілометрів на годину Ferrari Purosangue розганяється за 3,3 секунди, як Porsche Cayenne Turbo GT; до 200 - за 10,6 секунди. Максимальна швидкість - 311 кілометрів на годину.

Інновація Ferrari Purosangue – активна підвіска FAST (Ferrari Active Suspension Technology). Електроннокеровані амортизатори Multimatic, вперше оснащені золотниковими клапанами, і 48-вольтовими актуаторами, борються з кренами; у поворотах кліренс може зменшуватися на сантиметр зниження центру тяжкості; а необхідні колеса «довантажуватися» рахунок системи векторизації тяги. У суперкара 812 Competizione новинка запозичила повнокероване шасі.

Ще одне незвичайне інженерне та дизайнерське рішення – «симетричний» інтер'єр. Тачскріна мультмедіасистеми, що став звичним для всіх сучасних моделей, немає, так що сидячому за кермом не доведеться відволікатися. Натомість розважальний комплекс покладено пасажиру – перед ним 10,2-дюймовий планшет з Apple CarPlay та Android Auto.

Втім, зовсім без зв'язків з гаджетами водія не залишать - на цифровій панелі приладів є екранчик, на якому відображаються їздові налаштування, параметри аудіосистеми і повідомлення зі смартфона. А ось вбудованої навігації Ferrari не запропонує - в Маранелло вважали, що все необхідне для орієнтації на території є в мобільних пристроях.

Усім Ferrari Purosangue покладено чотиримісний салон із роздільними мультиконтурними кріслами. По центру на другому ряду є невеликий пульт керування налаштуваннями клімату, а над головами пасажирів може бути великий панорамний дах. Само собою, обіцяні розширені можливості персоналізації - салон обшивають шкірою, алькантарою або високоміцною тканиною, а за доплату є оздоблення із плетінням із вуглецевого волокна.

Ferrari стверджує, що на Purosangue дебютувала найпотужніша аудіосистема в історії компанії. На можливості комплексу Burmester вказують гігантські динаміки у дверях. Сабвуфер входить до стандартного оснащення. А ось турбуватися про «синтетичний» звук не варто - атмосферному V12 не потрібні помічники, і зовні кросовер звучатиме навіть краще, ніж зсередини.

Цікаво, що Ferrari подбала про перевезення великогабаритних речей – модні крісла з інтегрованими підголівниками можна скласти, щоби перевозити довгоміри. Втім, геометрична форма багажника така, що універсальним Purosangue можна назвати з великою натяжкою. Об'єм багажника у чотиримісній конфігурації - 487 літрів, так що за цим показником Ferrari поступається навіть Шкоді Rapid.

Продажі Ferrari Purosangue розпочнуться навесні 2023 року, а до деяких ринків кросовер дістанеться лише наступної осені. Ціни не оголошені, але, за неофіційними даними, модель коштуватиме від 390 тисяч доларів. Ажіотажний попит забезпечений, але купити новинку виявиться непросто - Purosangue вийде обмеженим тиражем, а представники Ferrari натякнули, що на кросовер буде не більше 20% загальних продажів. Неважко підрахувати, що щороку планують продавати трохи більше 2500 машин.