Первый кроссовер Ferrari Purosangue дебютировал с V12 рекордной мощности. Это самый быстрый и необычный вседорожник в мире.

Последний бастион пал. Гамма Ferrari пополнилась кроссовером – впервые за 75 лет в Маранелло разработали серийный автомобиль с пятью дверями. Новинка под названием Purosangue (в переводе с итальянского «чистокровный») сумела удивить: Ferrari сделала ставку на атмосферный V12 рекордной для сегмента мощности и инновационную пневмоподвеску, не постеснялась перенять у Rolls-Royce «суицидальные» двери и лишить водителя тачскрин.

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Ferrari старательно избегает терминов "кроссовер" и "внедорожник" – официальные лица считают Purosangue родоначальником нового класса FUV (Ferrari Utility Vehicle). Сравнивать новинку с традиционными SUV действительно не вполне корректно - дорожный просвет не превышает 183 миллиметра, не будут помощниками за пределами асфальта и огромные колеса с широкими шинами – 22-дюймовые шириной 255 миллиметров спереди и 23-дюймовые.

Ferrari Purosangue оказался компактнее конкурентов: длина/ширина/высота модели из Маранелло уровне в соответствии 4973/2028/1589 миллиметров, колесная база – 3018 миллиметров. Новинка почти на 14 сантиметров короче и на пять сантиметров ниже Lamborghini Urus.

Экстерьер Purosangue лишен заимствований – у кроссовера Ferrari кузов с характерным длинным капотом и небольшой площадью остекления. Есть неординарные решения вроде прорезей в капоте и передних крыльях, пары задних спойлеров и «потайных» фар. Однако воздержаться от сравнений с купе Roma сложно – общность между моделями очевидна.

Одна из главных дизайнерских "фишек" Ferrari Purosangue – "суицидальные" задние двери. Кинематика похожа на Rolls-Royce, но отличий хватает – двери Ferrari безрамочные и открываются лишь на 79 градусов. Объяснение простое: таким образом у Ferrari добились визуального увеличения пространства салона, не прибегая к удлинению колесной базы. Всем дверям положены электроприводы, а механических внутренних ручек нет вовсе – открыть их изнутри можно только с кнопки.

Шасси Ferrari Purosangue абсолютно новое – инженерам удалось облегчить конструкцию, при этом жесткость на кручение возросла на 30 процентов по сравнению с шутинг-брейком. Силовая структура кроссовера скроена по “суперкаровским” лекалам: используются высокопрочные сплавы из алюминия и стали, а некоторые элементы выполнены из углеродистого волокна. Примеры экономии веса – карбоновая крыша и задняя дверь на одинарных петлях. В результате сухую массу удалось удержать в пределах 2033 килограммов, что является превосходным показателем для пятиметрового автомобиля с V12.

С точки зрения дизайна Ferrari Purosangue – полная противоположность своего главного конкурента Lamborghini Urus. Профиль "Уруса" формирует относительно короткий капот и длинная "спина" покатой крыши – точно как у среднемоторных суперкаров из Санта-Агаты. А дизайнеры Ferrari отдали предпочтение классике и придали своему кроссоверу пропорции переднемоторного шутинг-брейка с длинным капотом со сдвинутой назад кабиной.

Именно двигатель принципиально отличает Purosangue от других люксовых кроссоверов. Турбомоторы появятся позже, а на старте продаж Ferrari сделала ставку на атмосферный 6,5-литровый V12 от суперкара 812 Superfast! Пиковая отдача – рекордные для сегмента 725 лошадиных сил, позади остались и Dodge Durango SRT Hellcat, и Aston Martin DBX707. Крутящий момент 716 Нм, но 80 процентов тяги доступны уже с 2100 оборотов за минуту, а раскручивать силовой агрегат можно до 8250 оборотов в минуту.

Хотя на Purosangue 6,5-литровый мотор не столь производителен, как на заднеприводных двухдверках, без знаковых доработок не обошлось. В частности, на кроссовере используются те же головки цилиндров, что и на лимитированном 812 Competizione, модернизирован впуск, выпуск и система охлаждения. В Purosangue та же бескомпромиссная система смазки с сухим картером, да и расположен двигатель со смещением в пределы колесной базы. Еще один пример гоночных технологий - компоновка transaxle с коробкой передач, установленной перед задней осью.

Ferrari адаптировала для Purosangue новый 8-ступенчатый преселективный "робот", но важна схема полного привода та же, что и в шутинг-брейка FF – тяга передается на переднюю ось через отдельную коробку передач. На высоких скоростях (более 200 километров в час) и во время движения на передачах с пятой по восьмую кроссовер исключительно заднеприводный – это позволяет достичь лучшей динамики и экономии топлива. Хотя Ferrari воздержалась от традиционной публикации времени на круги на полигоне во Фьорано, по управляемости Purosangue должно приятно удивить. Предмет гордости инженеров – практически идеальные показатели развески: 49:51 в пользу задней оси.

Динамические характеристики одни из лучших в классе: с места до 100 километров в час Ferrari Purosangue разгоняется за 3,3 секунды, как Porsche Cayenne Turbo GT; до 200 – за 10,6 секунды. Максимальная скорость – 311 километров в час.

Инновация Ferrari Purosangue – активная подвеска FAST (Ferrari Active Suspension Technology). Электронноуправляемые амортизаторы Multimatic, впервые оснащенные золотниковыми клапанами, и 48-вольтовыми актуаторами, борются с кренами; в поворотах клиренс может уменьшаться на сантиметр снижения центра тяжести; а необходимые колеса «подгружают» счет системы векторизации тяги. У суперкара 812 Competizione новинка позаимствовала полноупрапвляемое шасси.

Еще одно необычное инженерное и дизайнерское решение – "симметричный" интерьер. Тачскрина мультимедаасистемы, что стал привычным для всех современных моделей, нет, так что сидящему за рулем не придется отвлекаться. Зато развлекательный комплекс положен на пассажира – перед ним 10,2-дюймовый планшет с Apple CarPlay и Android Auto.

Впрочем, совсем без связей с гаджетами водителя не оставят – на цифровой панели приборов есть экранчик, на котором отображаются ездовые настройки, параметры аудиосистемы и сообщения со смартфона. А вот встроенной навигации Ferrari не предложит – в Маранелло считали, что все необходимое для ориентации на территории есть в мобильных устройствах.

Всем Ferrari Purosangue положен четырехместный салон с раздельными мультиконтурными креслами. По центру на втором ряду есть небольшой пульт управления настройками климата, а над головами пассажиров может быть большой панорамная крыша. Само собой, обещаны расширенные возможности персонализации – салон обшивают кожей, алькантарой или высокопрочной тканью, а за доплату есть отделка с плетением из углеродного волокна.

Ferrari утверждает, что на Purosangue дебютировала самая мощная аудиосистема в истории компании. На возможности комплекса Burmester указывают гигантские динамики в дверях. Сабвуфер входит в стандартное оснащение. А вот беспокоиться о «синтетический» звук не стоит – атмосферному V12 не нужны помощники, и внешне кроссовер будет звучать даже лучше, чем изнутри.

Интересно, что Ferrari позаботилась о перевозке крупногабаритных вещей – модные кресла с интегрированными подголовниками можно сложить, чтобы перевозить длинномеры. Впрочем, геометрическая форма багажника такова, что универсальным Purosangue можно назвать с большой натяжкой. Объем багажника в четырехместной конфигурации – 487 литров, так что по этому показателю Ferrari уступает даже Шкоде Rapid.

Продажи Ferrari Purosangue начнутся весной 2023 года, а до некоторых рынков кроссовер доберется лишь следующей осенью. Цены не объявлены, но, по неофициальным данным, модель будет стоить от 390 тысяч долларов. Ажиотажный спрос обеспечен, но купить новинку окажется непросто – Purosangue выйдет ограниченным тиражом, а представители Ferrari намекнули, что кроссовер будет не более 20% общих продаж. Нетрудно подсчитать, что каждый год планируют продавать чуть более 2500 машин.