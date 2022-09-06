Итальянский производитель спортивных автомобилей показал тизер своего первого SUV и назвал дату премьеры.

Автопроизводители имеют привычку показывать темные тизеры всякий раз, когда должны представить важный автомобиль. Автомобильные журналисты часто пытаются сделать эти изображения более яркими, чтобы показать больше деталей будущих автомобилей.

Ferrari высмеяла этот цикл, представив затемненный тизер Purosangue с датой его показа. Нам даже не нужно было его подсвечивать, чтобы узнать, что мировая премьера состоится 13 сентября.

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Purosangue – это первый спортивный внедорожник Ferrari. У него будет полный привод, высокий кузов и двигатель V12 без турбонаддува. Вероятно, это будет последний безнадувный двигатель Ferrari.

Purosangue будет использовать платформу, которую итальянский автопроизводитель называет Front Mid Engine Architecture. Это модульная платформа Ferrari для автомобилей с четырьмя сиденьями, 2+2 или двухместными. Машина может иметь гибридную силовую установку, сменный клиренс и FAST (технология активной подвески Ferrari).

С новым кроссовером компания должна конкурировать с Porsche и Lamborghini. Не считая того, он пробует ограничить свое создание, чтоб сохранить свою продукцию эксклюзивной.