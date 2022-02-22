Официальная премьера первого кроссовера итальянской марки должна состояться до конца этого года.

Портал The Supercar Blog обнародовал два шпионских снимка первого кроссовера Ferrari. Название Purosangue – "чистокровный” или "породистый", может измениться до выхода на рынок.

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Спортивный люксовый внедорожник из Маранелло демонстрирует дизайн в стиле купе Roma и SF90 – с похожей передней оптикой. Чего нет у двухдверного купе, так это карбоновых контуров колесных арок с воздуховодами в них. Также довольно интересно у кроссовера смотрится диффузор заднего бампера, который не плотно прилегает к бамперу. Задняя оптика не повторяет ни одной из нынешних моделей, но безошибочно узнаваема как Ferrari.

Purosangue составит конкуренцию лучшим спортивным кроссоверам люксовых брендов, как Aston Martin, Mercedes-AMG, Bentley, Lamborghini. Один из новых игроков этого списка – Aston Martin DBX 707 с силовой установкой, мощность которой соответствует цифровому индексу модели. Известно, что Purosangue получит подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета.

С ранних презентаций Ferrari также известно, что переднемоторная платформа Purosangue позволит использовать различные силовые установки, в том числе гибридные всех типов. Представители компании обмолвились, что силовая установка кроссовера будет основана на гибридной системе модели SF90 Stradale, а также, что им “удалось найти концепцию, которая, с одной стороны, похожа на кроссовер и привлечет соответствующую аудиторию, с другой — радикально отличает от того, что предлагают другие производители в этом сегменте”. В Маранелло заявляют, что их новинка, это не SUV, а FUV – Ferrari Utility Vehicle.

Фото: шпионские снимки Ferrari Purosangue / The Supercar Blog