Офіційна прем'єра першого кросовера італійської марки має відбутись до кінця цього року.

Портал The Supercar Blog оприлюднив два шпигунських знімки першого кросовера Ferrari. Назва Purosangue – “Чистокровний” чи “Породистий”, може змінитись до виходу на ринок.

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Спортивний люксовий позашляховик із Маранелло демонструє дизайн у стилі купе Roma та SF90 – зі схожою передньою оптикою. Чого немає у дводверного купе, так це карбонових контурів колісних арок з повітроводами в них. Також досить цікаво у кросовера виглядає дифузор заднього бампера, який не щільно прилягає до бампера. Задня оптика не повторює жодної з нинішніх моделей, але безпомилково впізнавана як Ferrari.

Purosangue складе конкуренцію кращим спортивним кросоверам люксових брендів, як Aston Martin, Mercedes-AMG, Bentley, Lamborghini.Один з нових гравців цього списку – Aston Martin DBX 707 з силовою установкою, потужність якої відповідає цифровому індексу моделі. Відомо, що Purosangue отримає підвіску з можливістю регулювання дорожнього просвіту.

З ранніх презентацій Ferrari також відомо, що передньомоторна платформа Purosangue дозволить використовувати різні силові установки, в тому числі гібридні усіх типів. Представники компанії обмовились, що силова установка кросовера буде заснована на гібридній системі моделі SF90 Stradale, а також, що їм “вдалося знайти концепцію, яка, з одного боку, схожа на кросовер і залучить відповідну аудиторію, з іншого — радикально відрізняє від того, що пропонують інші виробники в цьому сегменті”. У Маранелло заявляють, що їх новинка, це не SUV, а FUV – Ferrari Utility Vehicle.

Фото: шпигунські знімки Ferrari Purosangue / The Supercar Blog