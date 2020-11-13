Бездахова версія SF90 Stradale здатна розганятись до 340 км/год.

SF90 Spider оснащений найлютішим чотирилітровим V8 потужністю 780 к.с. і 800 Нм, який працює з допомогою трьох електромоторів. Загальна продуктивність гібридної установки сягає 1000 сил.

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Від 0 до 100 км/год “Спайдер” розганяється за 2,5 секунди. Для порівняння, Porsche 918 Spyder та Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse роблять це за 2,6 секунди. Втім, Ferrari SF90 Spider поступається цим двом машинам у максимальній швидкості. Так, німецький гіперкар вміє розганятися до 345 км/год, французький – до 408 км/год, а для італійського “Спайдера” максимально досяжний показник – 340 км/год.

SF90 Spider перетворюється з машини із закритим дахом на кабріолет усього за 114 секунд за допомогою електроприводу складання даху. Для того, щоб зробити це можливим, творцям кабріолета довелось суттево доопрацювати кузов закритої моделі SF90 Stradale. Тому у Spider трохи тонші передні стійки і оригінальне вітрове скло – злегка іншої форми і на 2 см нижче.

Spider можна замовити з трековим пакетом Asetto Fiorano, що включає тугішу підвіску, карбонові елементи кузову, на 21 кіло легші за звичайні, і шини Michelin Pilot Sport Cup 2. Ціни на новинку поки не оголошені, однак можна припустити, що SF90 Spider коштуватиме трохи дорожче SF90 Stradale, ціни на який починаються з 430 000 євро.

Фото: Ferrari SF90 Spider / Ferrari