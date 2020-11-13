Бескрышная версия SF90 Stradale способна разгоняться до 340 км / ч.

SF90 Spider оснащен злейшим четырехлитровым V8 мощностью 780 л.с. и 800 Нм, который работает с помощью трех электромоторов. Общая производительность гибридной установки достигает 1000 сил.

Также интересно: Электрический BMW iX представлен официально: 5 секунд до сотни и запас хода в 600 км

От 0 до 100 км / ч "Спайдер" разгоняется за 2,5 секунды. Для сравнения, Porsche 918 Spyder и Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse делают это за 2,6 секунды. Впрочем, Ferrari SF90 Spider уступает этим двум машинам в максимальной скорости. Так, немецкий гиперкар умеет разгоняться до 345 км / ч, французский – до 408 км / ч, а для итальянского "спайдера" максимально достижимый показатель – 340 км / ч.

SF90 Spider превращается из машины с закрытой крышей в кабриолет всего за 114 секунд с помощью электропривода складывания крыши. Для того, чтобы сделать это возможным, создателям кабриолета пришлось существенно доработать кузов закрытой модели SF90 Stradale. Поэтому в Spider потоньше передние стойки и оригинальное ветровое стекло – слегка другой формы и на 2 см ниже.

Spider можно заказать с трековым пакетом Asetto Fiorano, включающий подвеску потуже, карбоновые элементы кузова, на 21 кило легче обычных, и шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Цены на новинку пока не объявлены, однако можно предположить, что SF90 Spider будет стоить немного дороже SF90 Stradale, цены на который начинаются с 430 тысяч евро.

Фото: Ferrari SF90 Spider / Ferrari