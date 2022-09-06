Італійський виробник спорткарів показав тизер свого першого SUV та назвав дату прем'єри.

Автовиробники мають звичку показувати темні тизери щоразу, коли мають представити важливий автомобіль. Автомобільні журналісти часто намагаються зробити ці зображення яскравішими, щоб показати більше деталей майбутніх автомобілів.

Ferrari висміяла цей цикл, представивши затемнений тизер Purosangue з датою його показу. Нам навіть не потрібно було підсвічувати його, щоб дізнатися, що світова прем’єра відбудеться 13 вересня.

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Purosangue — це перший спортивний позашляховик Ferrari. У нього буде повний привід, високий кузов та двиун V12 без турбонаддуву. Ймовірно, це буде останній безнаддувний двигун Ferrari.

Purosangue використовуватиме платформу, яку італійський автовиробник називає Front Mid Engine Architecture. Це модульна платформа Ferrari для автомобілів з чотирма сидіннями, 2+2 або двомісними. Машина може мати гібридну силову установку, змінний кліренс і FAST (технологія активної підвіски Ferrari).

З новим кросовером компанія має конкурувати з Porsche та Lamborghini. З іншого боку, він намагається обмежити своє виробництво, щоб зберегти свою продукцію ексклюзивною.