Очередь за новым кроссовером от Ferrari еще не сформирована, но уже понятно, что купить такой автомобиль будет очень сложно.

Один из дилерских центров Токио, специализирующийся на продаже премиальных автомобилей, выставил на продажу новый Ferrari Purosangue. В объявлении говорится, что за 500 000 долларов автосалон предлагает купить слот, который позволит клиенту одному из первых приобрести новый кроссовер.

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По данным дилера, Purosangue поступит в автосалон во втором квартале 2023 года. Другие детали, включая комплектацию кроссовера, продавец не сообщает. Возможно, потенциальному покупателю придется самостоятельно выбрать оснастку модели. При этом Ferrari до сих пор не назвала официальную стоимость новинки. Ожидается, что она составит не менее 400 тысяч долларов.

Не исключено, что итальянская марка вскоре перестанет принимать заказы на кроссовер. На фоне массового ажиотажа директор по продажам Энрико Гальера сообщил, что Ferrari может приостановить выпуск модели, чтобы спрос не превысил предложение. При этом бренд намерен производить около 3000 кроссоверов ежегодно.