Так, він повнопривідний. Шкода, що нам не дістанеться.

Mitsubishi довгий час працювала над п’ятим поколінням популярного мікроавтобуса Delica. Нещодавно з’явились зображення тестового мулу, котрі доводять, що останні концепти вже готові перетворитись на серійний автомобіль.

Судячи з фото, котрі показало видання Carscoops, серійний мінівен зовні являтиме собою мікс двох концептів: лінії “тіла” Delica матиме прості й чіткі, як в одноіменного концепта (на фото вище), а “обличчя” буде насичене складними кутами й гранями, ближчими до Expander.

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Фото: Mitsubishi Expander чи “MPV наступного покоління” / Mitsubishi

Відомо, що новий мінівен буде семимісним. А за останніми данними нова Delica матиме в основі платформу Mitsubishi Outlander з системою повного приводу Super All Wheel Control вже для базової комплектації.

Новинці пророкують 2,2-літровий турбований дизель потужністю близько 170 кінських сил. Світовий дебют п’ятого покоління Mitsubishi Delica очікується у другій половині року.

Фото: Тестовий “мул” 2019 Mitsubishi Delica / Carscoops

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