Експерти каналу SRT серйозно посварились через оцінку вживаного Mitsubishi Lancer X.

"Мітсубіші Лансер Х" - звичайний автомобіль від японського виробника, яких багато у нас на вулицях. Однак під час зйомок цього тест-драйву у ведучих SRT розгорівся серйозний скандал. Причини – через оздоблення салону, витрату палива, варіатор та загальну надійність "Лансера". Втім, у суперечці народжується істина.

Дивіться відео про Mitsubishi Lancer X 2008 -2017 р.в.:

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