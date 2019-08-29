Эксперты канала SRT серьезно поссорились из-за оценки подержанного Mitsubishi Lancer X.

"Митсубиши Лансер Х" – обычный автомобиль от японского производителя, которых много у нас на улицах. Однако во время съемок этого тест-драйва у ведущих SRT разгорелся серьезный скандал. Причины – из-за отделки салона, расхода топлива, вариатора и общей надежности “Лансера”. Впрочем, в споре рождается истина.

Смотрите видео Mitsubishi Lancer X 2008 – 2017 г. в.:

Напомним, что названы самые желанные новые авто в Украине.