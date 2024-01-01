Mitsubishi може відродити Lancer Sportback і Montero

У 2017 році Mitsubishi відновила свою культову модель з назвою Eclipse, але це кросовер. Тепер ми бачимо нові заявки на торгові марки для інших культових імен Mitsubishi, таких як Montero та Lancer Sportback, які також можуть стати не тим, що від них очікують.

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Автомобіля з назвою Montero не існує в США з 2006 року, але Mitsubishi нещодавно подала заявку на торговельну марку для назви Montero до Бюро патентів і торгових марок США (USPTO). Торгова марка вказує на «автомобілі» та десятки інших застосувань, тому цілком можливо, що ми можемо побачити назву Montero на майбутньому Mitsubishi у США.

Mitsubishi подала заявку на другу торгову марку для "Lancer Sportback", яка спочатку була відхилена USPTO, але зараз розглядається апеляція. Lancer Sportback був п’ятидверною версією Lancer у США, яка була представлена в 2010 році. Цю апеляцію на торговельну марку було подано в березні, і в ній визначено використання для «автомобілів і їх структурних частин».

Особливо цікава реєстрація торгової марки Lancer Sportback. Ми знаємо, що Mitsubishi об’єднується з Nissan, щоб представити кілька нових гібридних і електричних моделей у США, включаючи власну версію наступного покоління Leaf. Ходять чутки, що Lancer Sportback може бути версією Mitsubishi Leaf (якщо патент буде надано).

Ходять також чутки про нову вантажівку Mitsubishi для США та серійну версію D:X Concept (який може стати наступною Delica). Але ми сприймаємо всі ці деталі з недовірою. Ми нічого не дізнаємося напевно, доки перші нові моделі Mitsubishi не почнуть сходити з конвеєра десь у 2025 році для 2026 модельного року.