Mitsubishi может возродить Lancer Sportback и Montero

В 2017 году Mitsubishi возобновила свою культовую модель с названием Eclipse, но это кроссовер. Теперь мы видим новые заявки на торговые марки для других культовых имен Mitsubishi, таких как Montero и Lancer Sportback, которые также могут стать не тем, что от них ожидают.

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Автомобиля с названием Montero не существует в США с 2006 года, но Mitsubishi недавно подала заявку на торговую марку для названия Montero в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO). Торговая марка указывает на "автомобили" и десятки других применений, поэтому вполне возможно, что мы можем увидеть название Montero на будущем Mitsubishi в США.

Mitsubishi подала заявку на вторую торговую марку для "Lancer Sportback", которая сначала была отклонена USPTO, но сейчас рассматривается апелляция. Lancer Sportback был пятидверной версией Lancer в США, которая была представлена в 2010 году. Эта апелляция на торговую марку была подана в марте, и в ней определено использование для "автомобилей и их структурных частей".

Особенно интересна регистрация торговой марки Lancer Sportback. Мы знаем, что Mitsubishi объединяется с Nissan, чтобы представить несколько новых гибридных и электрических моделей в США, включая собственную версию следующего поколения Leaf. Ходят слухи, что Lancer Sportback может быть версией Mitsubishi Leaf (если патент будет предоставлен).

Ходят также слухи о новом грузовике Mitsubishi для США и серийную версию D:X Concept (который может стать следующей Delica). Но мы воспринимаем все эти детали с недоверием. Мы ничего не узнаем наверняка, пока первые новые модели Mitsubishi не начнут сходить с конвейера где-то в 2025 году для 2026 модельного года.