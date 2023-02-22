Повідомляється, що потужний позашляховик матиме більш агресивний обвіс і оновлену підвіску.

Якщо є бренд, який міг би використати трохи хвилювання у своїй лінійці, це точно Mitsubishi. Якби ми покладалися на новий звіт журналу Best Car, японський автовиробник міг би отримати саме те, що призначив лікар. Кажуть, що в 2024 році Outlander отримає покращену продуктивність, як і версія Ralliart. Хоча псевдонім вже офіційно повернувся, він обмежений візуальними налаштуваннями для вибраних моделей.

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У звіті стверджується, що це буде повноцінна версія Ralliart з більш ніж просто додатками для кузова та іншими косметичними змінами. Кажуть, що пікантний Outlander, окрім агресивного вигляду, має більш жорстку підвіску та інші механічні зміни. Найважливіша модифікація відбудеться під капотом, де Mitsubishi, очевидно, планує збільшити потужність гібридної силової установки.

У той час як звичайний Outlander PHEV пропонує сукупну потужність 248 кінських сил, Best Car стверджує, що позашляховик Ralliart отримає додаткові 38 к.с., загалом 286 к.с. Крутний момент не згадується у звіті, але ми нагадаємо вам, що звичайна модель має 450 Ньютон-метрів. Незрозуміло, чи працюватимуть інженери над двигуном внутрішнього згоряння, 2,4-літровим чотирицилиндровим двигуном, чи планують модернізувати пару електромоторів. У стандартній моделі спереду встановлений двигун потужністю 85 кВт, а ззаду — двигун потужністю 100 кВт.

Компанія Mitsubishi вже показала нам, як може виглядати більш спортивна похідна модель, представивши Vision Ralliart на минулорічному Токійському автосалоні. На зображенні тут концепт мав потужний обвіс і 22-дюймові колеса зі збільшеними гальмівними дисками з шестипоршневими супортами. Коли він дебютував, демонстраційний автомобіль обіцяв забезпечити «підвищене прискорення, повороти та гальмування за будь-яких дорожніх та погодних умов». Mitsubishi також пообіцяла «вищу потужність двигуна», але не вдаючись у подробиці.