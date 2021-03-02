Новинка представлена на ринку Північної Америки у восьми комплектаціях. Європейські комплектації будуть розкриті пізніше.

Через кілька тижнів, після дебюту Mitsubishi Outlander нового покоління, японський виробник оголосив ціни та рівні оснащення для кросовера. Базова версія з переднім приводом коштує від 25 795 доларів, проти 24 895 доларів за той самий рівень комплектації для модельного року 2020.

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Усі комплектації Mitsubishi Outlander 2021 року оснащені 2,5-літровим рядним мотором з чотирма циліндрами та безступінчастою коробкою передач, яку він поділяє з Nissan Rogue/X-Trail. Мотор генерує потужність у 181 кінську силу і крутний момент у 245 ньютон-метрів. Покупці можуть вибрати між переднім і повним приводом.

Базовий ES за 25 795 доларів оснащений такими зручностями, як набір допоміжних засобів безпеки, що включає пом'якшення наслідків фронтального зіткнення, попередження про сліпі місця та автоматичне гальмування ззаду. Він має восьмидюймовий інформаційно-розважальний екран на центральній панелі. За додаткові 1000 доларів пропонується пакет ES Convenience Package, який додає 20-дюймові колеса та Mitsubishi Connect з функціями Safeguard та Remote Services.

Фото: Mitsubishi Outlander 2021 / Mitsubishi

Версія SE передбачає дооснащення відеокамерами кругового огляду, передніми датчиками паркування, адаптивним круїз-контролем, системою допомоги при утриманні смуги руху, системою запобігання виїзду зі смуги та розпізнавання дорожніх знаків. Інформаційно-розважальний дисплей у такій версії – дев'ятидюймовий, з навігацією. Крім того, передні сидіння і бічні дзеркала мають підігрів, в салоні з’являється бездротова зарядку смартфона та задні USB-порти. За 2300 доларів пакет SE Tech Package додає цифрову панель приладів, стереосистему Bose та панорамний люк.

Рівень комплектації SEL включає шкіряну оббивку, пам’ять для налаштування водійського сидіння, чотирипозиційне сидіння з електрорегулюванням, задні сидіння з підігрівом та тризонний клімат-контроль. Зовні є рейлінги на даху. Як опція, за 2700 доларів, пропонується пакет Touring зі шкіряною оббивкою, 10,8-дюймовим центральним дисплеєм, підігрівом керма та парасольками в задніх дверях.

У американських дилерів новий Mitsubishi Outlander з’явиться у квітні 2021 року.