Серед класичних представників модельного ряду Mercedes-Benz, новий C-Клас першим стає на шлях повної електрифікації своєї лінійки, завдяки м'яким гібридам з 48-вольтовою технологією та інтегрованим стартер-генератором, а також плагін-гібридам.

В Україні продаж седану та універсалу С-Класу нового покоління стартує 30 березня цього року, а вже влітку очікується поява новинки в офіційній дилерській мережі.

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Оскільки С-Клас є одним із бестселерів компанії, до того ж надзвичайно популярним у Китаї, німецький автовиробник виділив новому поколінню свої найсучасніші системи, навіть від старших моделей. Серед технічних особливостей такі опції, як фари головного освітлення Digital Light, функція підрулювання коліс заднього мосту, широка колія та колеса в сучасному дизайні, що встановлюються врівень з кузовом (розміром від 17 до 19 дюймів).

В кожній з передніх фар Digital Light світло заломлюється і спрямовується за допомогою 1,3 мільйона мікроскопічних дзеркал. Таким чином, загальна “площа” фар становить понад 2,6 мільйона пікселів. В якості опції фари Digital Light пропонуватимуть в поєднанні з проекційною функцією, з якою освітлення створює на дорозі направляючі лінії, символи і анімації, аби зробити рух ще безпечнішим.

За рахунок функції підрулення коліс заднього моста радіус розвороту зменшується більш ніж на 40 см і становить тепер менше одинадцяти метрів. Кут повороту коліс заднього моста, при наявності такої опції, досягає 2,5 градусів.

Динамичі пропорції нового С-Класу підкреслюються спортивним капотом з силовими ребрами та поєднанням коротких передніх звісів з довгою колісною базою. У всіх модифікацій трипроменева зірка розташовується в центрі решітки радіатора, деталі якої можуть бути різними, залежно від виконання. Так, в базовій версії використовується зірка в комбінації з ламелями, у виконанні Avantgarde додаються декоративні елементи на ламелях, а також хромовані рамки навколо решітки радіатора і фартуха кузова. А версія AMG Line отримала решітку радіатора з крихітних зірочок “Мерседес”.

Задні ліхтарі седана, вперше для С-Класу, мають двосекційне виконання: їх світлові функції розподілені між секцією на боковині кузова і секцією на кришці багажника. Палітру кольорів для кузова поповнили три нові варіанти: “спектральний синій”, “сріблястий хай-тек” та “білий опаліт”.

Фото: Mercedes-Benz C-Class 2021 / Daimler

Інтер’єр нового C-Class запозичив чимало ідей у флагманського Mercedes-Benz S-Класу. Панель приладів поділена на верхню і нижню зони, а також злегка (на шість градусів) повернена до водія, як і центральний дисплей мультмедійної системи. Покупцям на вибір пропонуються два варіанти панелі приладів – з діагоналлю 10,25 дюймів і 12,3-дюйма.

Вертикальна орієнтація центрального дисплея створює значні переваги, перш за все, для маршрутної навігації. Як і панель приладів, поверхня дисплея також дещо повернена в бік водія. У базовій комплектації центральний дисплей має діагональ 9,5 дюймів, а опційно доступний тачскрін з діагоналлю 11,9 дюйма. Мультимедійна система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) другого покоління дісталась новому C-Class одразу після S-Class.

Габарити нового C-Class становлять 4751 x 1820 x 1438 міліметрів, відстань між осями – 2865 міліметрів. Прибавка у довжину склала 65 міліметрів, а колісна база зросла на 25 міліметрів. Передня і задня колії додали 19 і 48 міліметрів, відповідно.

Всі версії C-Class 2021 оснащуються виключно чотирициліндровими двигунами в поєднанні з 9-швидкісним “автоматом”. Як дизельні, так і бензинові двигуни, вперше отримали інтелектуальну підтримку в нижньому діапазоні обертів з боку інтегрованого стартер-генератора (ISG), представляючи собою м'які гібриди другого покоління.

Бензинові мотори отримали турбокомпресор секційної конструкції з об'єднанням потоків, що представляє собою подальший розвиток формульної технології Twin Scroll, яка забезпечує ще більш швидку реакцію системи турбонаддуву.

Линійка моделей в кузові седан та універсал (бензинові двигуни):

C 180 C 200 C 200 4MATIC C300 C 300 4MATIC Робочий об’єм см³ 1.496 1.496 1.496 1.999 1.999 Потужність к. с. 170 204 204 258 258 при об/хв 5.500-6.100 5.800-6.100 5.800-6.100 5.800 5.800 Додаткова потужність (Boost) к. с. 20 20 20 20 20 Макс. крутний момент Н·м 250 300 300 400 400 при об/хв 1.800-4.000 1.800-4.000 1.800-4.000 2.000-3.200 2.000-3.200 Додатковий крутний момент (Boost) Н·м 200 200 200 200 200 Витрата пального в змішаному циклі л/100 км 6,5-6,2 6,6-6,2

(6,7-6,3) 6,9-6,5 7,0-6,6 7,3-7,0 Викиди CO 2 в змішанному циклі г/км 149-141 150-141 (153-143) 157-149 159-150 168-161 Розгін від 0 до 100 км/год секунди 8,6 7,3 (7,5) 7,1 6,0 6,0 Максимальна швидкість км/год 231 246 (240) 241 250 250

Линійка моделей в кузові седан та універсал (дизельні двигуни):

C 220 d C 300 d Робочий об’єм см³ 1.992 1.992 Потужність к. с. 200 265 при об/хв 4.200 4.200 Додаткова потужність (Boost) к. с. 20 20 Макс. крутний момент Н·м 440 550 при об/хв 1.800-2.800 1.800-2.200 Додатковий крутний момент (Boost) Н·м 200 200 Витрата пального в змішаному циклі л/100 км 5,2-5,0 (5,3-5,0) 5,3-5,0 (5,3-5,1) Викиди CO 2 в змішанному циклі г/км 138-131 (140-133) 139-132 (141-134) Розгін від 0 до 100 км/год секунди 7,3 (7,4) 5,7 (5,8) Максимальна швидкість км/год 245 (242) 250 (250)

Незабаром після запуску нового С-Класу з'являться повноцінні плагін-гібридні версії моделі, які матимуть електричний запас ходу у 100 кілометрів. Маючи додаткову потужність у 129 кінських сил, батарею на 25,4 кіловат-години і чисто електричний запас ходу близько 100 кілометрів (WLTP), плагін-гібриди C-Класу можна буде використовувати, фактично, як електрокари, в яких ДВЗ буде задіяний мінімально. Плагін-гібриди з дизельним агрегатом в кузовах седан і універсал з'являться пізніше.

У базову комплектацію усіх плагін-гібридів включено зарядний пристрій потужністю 11 кіловат (залежить від ринку) для трифазної зарядки від настінного зарядного пристрою Wallbox, підключеного до домашньої мережі змінного струму. Опційний зарядний пристрій потужністю 55 кіловат дозволить відновити заряд батареї на 100 відсотків за 30 хвилин.

Новий C-Class отримав найсучаснішу електроніку для допомоги водію. Крім обов’язкових базових систем, таких як попередження лобового зіткнення, новинка має вдосконалені допоміжні системи. Активна система підтримки безпечної дистанції DISTRONIC здатна на будь-яких дорогах автоматично підтримувати задану відстань до автомобілів попереду. Активна система допомоги в рульовому керуванні надає водієві підтримку під час перебування в своїй смузі зі швидкістю до 210 кілометрів на годину. А система розпізнавання дорожніх знаків, окрім традиційних швидкісних обмежень, розпізнає також щитові конструкції і знаки будівельних робіт.