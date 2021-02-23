Среди классических представителей модельного ряда Mercedes-Benz, новый C-класс первым становится на путь полной электрификации своей линейки, благодаря мягким гибридам с 48-вольтовой технологией и интегрированным стартер-генератором, а также плагин-гибридам.

В Украине продажи седана и универсала С-класса нового поколения стартуют 30 марта этого года, а уже летом ожидается появление новинки в официальной дилерской сети.

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Поскольку С-класс является одним из бестселлеров компании, к тому же чрезвычайно популярным в Китае, немецкий автопроизводитель выделил новому поколению свои самые современные системы, даже от старших моделей. Среди технических особенностей такие опции, как фары головного освещения Digital Light, функция подруливания колес заднего моста, широкая колея и колеса в современном дизайне, которые устанавливаются вровень с кузовом (размером от 17 до 19 дюймов).

В каждой из передних фар Digital Light свет преломляется и направляется с помощью 1,3 миллиона микроскопических зеркал. Таким образом, общая "площадь" фар составляет более 2,6 миллиона пикселей. В качестве опции фары Digital Light будут предлагать в сочетании с проекционной функцией, с которой освещение создает на дороге направляющие линии, символы и анимации, чтобы сделать движение еще более безопасным.

За счет функции подруливания колес заднего моста радиус разворота уменьшается более чем на 40 см и составляет теперь менее одиннадцати метров. Угол поворота колес заднего моста, при наличии такой опции, достигает 2,5 градусов.

Динамические пропорции нового С-класса подчеркиваются спортивным капотом с силовыми ребрами и сочетанием коротких передних свесов с длинной колесной базой. Во всех модификациях трехлучевая звезда располагается в центре решетки радиатора, детали которой могут быть различными, в зависимости от исполнения. Так, в базовой версии используется звезда в сочетании с ламелями, в исполнении Avantgarde добавляются декоративные элементы на ламелях, а также хромированные рамки вокруг решетки радиатора и фартука кузова. А версия AMG Line получила решетку радиатора с крошечных звездочек "Мерседес".

Задние фонари седана, впервые для С-класса, имеют двухсекционное выполнение: их световые функции распределены между секцией на боковине кузова и секцией на крышке багажника. Палитру цветов для кузова пополнили три новых варианта: "спектральный синий", "серебристый хай-тек" и "белый опалит".

Фото: Mercedes-Benz C-Class 2021 / Daimler

Интерьер нового C-Class заимствовал немало идей в флагманского Mercedes-Benz S-класса. Панель приборов разделена на верхнюю и нижнюю зоны, а также слегка (на шесть градусов) повернута к водителю, как и центральный дисплей мультмедийной системы. Покупателям на выбор предлагаются два варианта панели приборов – с диагональю 10,25 дюйма и 12,3 дюйма.

Вертикальная ориентация центрального дисплея создает значительные преимущества, прежде всего, для маршрутной навигации. Как и панель приборов, поверхность дисплея также несколько повернута в сторону водителя. В базовой комплектации центральный дисплей имеет диагональ 9,5 дюймов, а опционально доступен тачскрин с диагональю 11,9 дюйма. Мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения досталась новому C-Class сразу после S-Class.

Габариты нового C-Class составляют 4751 x 1820 x 1438 миллиметров, расстояние между осями – 2865 миллиметров. Прибавка в длину составила 65 миллиметров, а колесная база выросла на 25 миллиметров. Передняя и задняя колеи добавили 19 и 48 миллиметров соответственно.

Все версии C-Class 2021 оснащаются исключительно четырехцилиндровыми двигателями в сочетании с 9-скоростным "автоматом". Как дизельные, так и бензиновые двигатели, впервые получили интеллектуальную поддержку в нижнем диапазоне оборотов со стороны интегрированного стартер-генератора (ISG), представляя собой мягкие гибриды второго поколения.

Бензиновые моторы получили турбокомпрессор секционной конструкции с объединением потоков, что представляет собой дальнейшее развитие формульной технологии Twin Scroll, которая обеспечивает еще более быструю реакцию системы турбонаддува.

Линейках моделей в кузове седан и универсал (бензиновые двигатели):

C 180 C 200 C 200 4MATIC C300 C 300 4MATIC Рабочий объем см³ 1.496 1.496 1.496 1.999 1.999 Мощность л. с. 170 204 204 258 258 при об/мин 5.500-6.100 5.800-6.100 5.800-6.100 5.800 5.800 Дополнительная мощность

(Boost) л. с. 20 20 20 20 20 Макс. крутящий момент Н·м 250 300 300 400 400 при об/мин 1.800-4.000 1.800-4.000 1.800-4.000 2.000-3.200 2.000-3.200 Дополнительный крутящий момент (Boost) Н·м 200 200 200 200 200 Расход топлива в смешанном цикле л/100 км 6,5-6,2 6,6-6,2

(6,7-6,3) 6,9-6,5 7,0-6,6 7,3-7,0 Выбросы CO 2 в смешанном цикле г/км 149-141 150-141 (153-143) 157-149 159-150 168-161 Разгон от 0 до 100 км/ч секунды 8,6 7,3 (7,5) 7,1 6,0 6,0 Максимальная скорость км/час 231 246 (240) 241 250 250

Линейка моделей в кузове седан и универсал (дизельные двигатели):

C 220 d C 300 d Рабочий объем см³ 1.992 1.992 Мощность л. с. 200 265 при об/мин 4.200 4.200 Дополнительная мощность (Boost) л. с. 20 20 Макс. крутящий момент Н·м 440 550 при об/мин 1.800-2.800 1.800-2.200 Дополнительный крутящий момент (Boost) Н·м 200 200 Расход топлива в смешанном цикле л/100 км 5,2-5,0 (5,3-5,0) 5,3-5,0 (5,3-5,1) Выбросы CO 2 в смешанном цикле г/км 138-131 (140-133) 139-132 (141-134) Разгон от 0 до 100 км/ч секунды 7,3 (7,4) 5,7 (5,8) Максимальная скорость км/час 245 (242) 250 (250)

Вскоре после запуска нового С-класса появятся полноценные плагин-гибридные версии модели, которые будут иметь электрический запас хода в 100 километров. Имея дополнительную мощность в 129 лошадиных сил, батарею на 25,4 киловатт-часа и чисто электрический запас хода около 100 километров (WLTP), плагин-гибриды C-класса можно будет использовать фактически как электрокары, в которых ДВС будет задействован минимально. Плагин-гибриды с дизельным агрегатом в кузовах седан и универсал появятся позже.

В базовую комплектацию всех плагин-гибридов включено зарядное устройство мощностью 11 киловатт (зависит от рынка) для трехфазной зарядки от настенного зарядного устройства Wallbox, подключенного к домашней сети переменного тока. Опциональное зарядное устройство мощностью 55 киловатт позволит восстановить заряд батареи на 100 процентов за 30 минут.

Новый C-Class получил современную электронику для помощи водителю. Кроме обязательных базовых систем, таких как предупреждение лобового столкновения, новинка имеет усовершенствованные вспомогательные системы. Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC способна на любых дорогах автоматически поддерживать заданное расстояние до автомобилей впереди. Активная система помощи в рулевом управлении предоставляет водителю поддержку во время пребывания в своей полосе со скоростью до 210 километров в час. А система распознавания дорожных знаков, кроме традиционных скоростных ограничений, распознает также щитовые конструкции и знаки строительных работ.