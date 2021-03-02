Новинка представлена на рынке Северной Америки в восьми комплектациях. Европейские комплектации будут раскрыты позже.

Через несколько недель, после дебюта Mitsubishi Outlander нового поколения, японский производитель объявил цены и уровни оснащения для кроссовера. Базовая версия с передним приводом стоит от 25 795 долларов, против 24 895 долларов за тот же уровень комплектации для модельного года 2020.

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Все комплектации Mitsubishi Outlander 2021 оснащены 2,5-литровым рядным мотором с четырьмя цилиндрами и бесступенчатой ​​коробкой передач, которую он делит с Nissan Rogue / X-Trail. Мотор генерирует мощность в 181 лошадиную силу и крутящий момент в 245 ньютон-метров. Покупатели могут выбрать между передним и полным приводом.

Базовый ES за 25 795 долларов оснащен такими удобствами, как набор вспомогательных средств безопасности, включая смягчение последствий фронтального столкновения, предупреждения о слепых местах и автоматическое торможение сзади. Он имеет восьмидюймовый информационно-развлекательный экран на центральной панели. За дополнительные 1000 долларов предлагается пакет ES Convenience Package, который добавляет 20-дюймовые колеса и Mitsubishi Connect с функциями Safeguard и Remote Services.

Фото: Mitsubishi Outlander 2021 / Mitsubishi

Версия SE предусматривает дооснащение видеокамерами кругового обзора, передними датчиками парковки, адаптивным круиз-контролем, системой помощи при удержании полосы движения, системой предотвращения выезда из полосы и распознавания дорожных знаков. Информационно-развлекательный дисплей в такой версии – девятидюймовый, с навигацией. Кроме того, передние сиденья и боковые зеркала имеют подогрев, в салоне появляется беспроводная зарядка смартфона и задние USB-порты. За 2300 долларов пакет SE Tech Package добавляет цифровую панель приборов, стереосистему Bose и панорамный люк.

Уровень комплектации SEL включает кожаную обивку, память настройки водительского сиденья, четырехпозиционные сиденья с электрорегулировкой, задние сиденья с подогревом и трехзонный климат-контроль. Внешне есть рейлинги на крыше. Как опция, за 2700 долларов, предлагается пакет Touring с кожаной обивкой, 10,8-дюймовым центральным дисплеем, подогревом руля и зонтиками в задних дверях.

У американских дилеров новый Mitsubishi Outlander появится в апреле 2021 года.