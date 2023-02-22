Сообщается, что у мощного внедорожника будет более агрессивный обвес и обновленная подвеска.

Если есть бренд, который мог бы использовать немного волнения в своей линейке, то это точно Mitsubishi. Если бы мы полагались на новый отчет журнала Best Car, японский автопроизводитель мог получить именно то, что назначил врач. Говорят, что в 2024 году Outlander получит улучшенную производительность, как версия Ralliart. Хотя псевдоним уже официально вернулся, он ограничен визуальными настройками для выбранных моделей.

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В отчете утверждается, что это будет полноценная версия Ralliart с более чем просто приложениями для кузова и другими косметическими изменениями. Говорят, что пикантный Outlander кроме агрессивного вида имеет более жесткую подвеску и другие механические изменения. Важнейшая модификация состоится под капотом, где Mitsubishi, по всей видимости, планирует увеличить мощность гибридной силовой установки.

В то время как обычный Outlander PHEV предлагает совокупную мощность 248 лошадиных сил, Best Car утверждает, что внедорожник Ralliart получит дополнительные 38 л.с., всего 286 л.с. Крутящий момент не упоминается в отчете, но мы напомним вам, что обычная модель имеет 450 Ньютон-метров. Непонятно, будут ли инженеры работать над двигателем внутреннего сгорания, 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, или планируют модернизировать пару электромоторов. В стандартной модели спереди установлен двигатель мощностью 85 кВт, а сзади – двигатель мощностью 100 кВт.

Компания Mitsubishi уже показала нам, как может смотреться более спортивная производная модель, представив Vision Ralliart на прошлогоднем Токийском автосалоне. На изображении здесь концепт имел мощный обвес и 22-дюймовые колеса с увеличенными тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами. Когда он дебютировал, демонстрационный автомобиль обещал обеспечить повышенное ускорение, повороты и торможение при любых дорожных и погодных условиях. Mitsubishi также пообещала "высшую мощность двигателя", но не вдаваясь в подробности.