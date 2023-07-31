Дизайн компактного позашляховика Mitsubishi представлений напередодні дебюту 10 серпня. Компактний позашляховик отримає тільки передній привід, але він має підвішену підвіску

Компанія Mitsubishi прагне продемонструвати зовнішній дизайн свого нового компактного кросовера перед публічним дебютом, запланованим на 10 серпня на Індонезійському міжнародному автосалоні 2023 року.

Читайте також: Представлений новий Mitsubishi L200

У нього ще немає назви, але ми маємо підтвердження, що модель, по суті, буде версією торішнього концептуального XFC. Стиль практично перенесено, але тепер зі звичайними дверними ручками, бічними дзеркалами замість камери та менш блискучими фарами.

Фотогалерею доповнюють початкові технічні характеристики, оскільки Mitsubishi каже, що автомобіль буде пропонуватися з 1,5-літровим двигуном, безступінчатою коробкою передач (CVT) і переднім приводом. Він буде їздити на 18-дюймових колесах і матиме найкращий у сегменті дорожній просвіт 222 міліметри.

Що стосується розмірів, то компактний кросовер має довжину 4390 мм, ширину 1810 мм і ширину 1660 мм. Це робить його більшим, ніж ASX що по суті є копією Renault Captur, який продається в Європі. Ця нова модель рекламується як розробка Mitsubishi, призначена в основному для регіону Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Однак не виключено більш глобальне поширення, але це залежить від того, наскільки популярною буде модель на цільових ринках.

Mitsubishi поки що не розкриває інтер’єр, але ми знаємо, що в ньому буде доступна звукова система Yamaha. Попередній тизер дійсно дав нам підказку про те, як була розроблена приладова панель, дотримуючись налаштування екрану пліч-о-пліч, яке сьогодні в моді серед автовиробників. Озираючись на минулорічний концепт XFC, можна скласти точну картину того, чого очікувати від кабіни серійної моделі.

Після дебюту наступного тижня компактний кросовер буде запущений у виробництво на заводі Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Бекасі, Західна Ява) і буде відправлений клієнтам з листопада.