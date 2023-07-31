Дизайн компактного внедорожника Mitsubishi представлен в преддверии дебюта 10 августа. Компактный внедорожник получит только передний привод, но имеет подвешенную подвеску.

Компания Mitsubishi стремится продемонстрировать внешний дизайн своего нового компактного кроссовера перед публичным дебютом, который запланирован на 10 августа на Индонезийском международном автосалоне 2023 года.

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У него еще нет названия, но мы подтверждаем, что модель, по сути, будет версией прошлогоднего концептуального XFC. Стиль практически перенесен, но теперь с обычными дверными ручками, боковыми зеркалами вместо камеры и менее блестящими фарами.

Фотогалерею дополняют начальные технические характеристики, поскольку Mitsubishi говорит, что автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, бесступенчатой коробкой передач (CVT) и передним приводом. Он будет ездить на 18-дюймовых колесах и будет иметь самый лучший в сегменте дорожный просвет 222 миллиметра.

Что касается размеров, то компактный кроссовер имеет длину 4390 мм, ширину 1810 мм и ширину 1660 мм. Это делает его большим, чем ASX, что по сути является копией Renault Captur, который продается в Европе. Эта новая модель рекламируется как разработка Mitsubishi, предназначенная в основном для региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Однако не исключено более глобальное распространение, но это зависит от того, насколько популярна модель на целевых рынках.

Mitsubishi пока не открывает интерьер, но мы знаем, что в нем будет доступна звуковая система Yamaha. Предыдущий тизер действительно дал нам подсказку о том, как была разработана приборная панель, соблюдая настройку экрана бок о бок, которая сегодня в моде среди автопроизводителей. Оглядываясь на прошлогодний концепт XFC можно составить точную картину того, чего ожидать от кабины серийной модели.

После дебюта на следующей неделе компактный кроссовер будет запущен в производство на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Бекассе, Западная Ява) и будет отправлен клиентам с ноября.