Легкові авто виготовляє єдиний завод в Україні.

Закарпатський завод “Єврокар”, який складає чеські Skoda великовузловим методом, у січні 2020 року випустив 787 автомобілів. Це на 5% менше, ніж у січні торік.

Випуск автобусів скоротився на 10% до 54 шт. Серед них: “Черкаський автобус” – 30 шт, Часівоярський завод - 13 автобусів, Чернігівський автозавод – 10 шт, ЗАЗ – 1 одиниця. Про виробництво комерційних автомобілів в минулому місяці відзвітував тільки “Черкаський автобус” – 8 машин.

Нагадаємо, що в Україні з'явився новий бренд спецтехніки.