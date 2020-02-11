Легковые авто производит единственный завод в Украине.

Закарпатский завод “Еврокар”, который составляет чешские Skoda крупноузловым методом, в январе 2020 года выпустил 787 автомобилей. Это на 5% меньше, чем в январе прошлого года.

Выпуск автобусов сократился на 10% до 54 шт. Среди них: “Черкасский автобус” – 30 шт, Часовоярский завод - 13 автобусов, Черниговский автозавод – 10 шт, ЗАЗ – 1 единица. О производстве коммерческих автомобилей в прошлом месяце отчитался только “Черкасский автобус” – 8 машин.

Напомним, что в Украине появился новый бренд спецтехники.