Практично завершено капітальний ремонт дороги Дніпро-Запоріжжя.

Трасу європейської якості реконструювали на південному сході України за рік часу. На ділянці у 40 км між обласними центрами Дніпро та Запоріжжя вклали 17 сантиметрів покриття, з яких 12 – шар вирівнювання та 5 см – асфальтобетон. Нанесена розмітка, зараз встановлюють відбійнки.

Дивіться відео нової дороги Дніпро-Запоріжжя:

Трасу державного значення Н-08 побудували в 1980-х роках. За ці роки вона жодного разу не зазнавала не ремонтувалася капітально, хоча нею пересувалося близько 12 тисяч автомобілів на добу.

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Зараз близько 40 км магістралі в обидва боки вже з якісним покриттям, що відповідає європейським стандартам.

Крім того, на кільцевій дорозі в бік Запоріжжя побудовано і введено в експлуатацію міст. Раніше виїзд із Дніпра в цьому напрямку пролягав через технологічну дорогу в поле.

Нагадаємо, що Омелян озвучив варість проїзду платними дорогами в Україні.