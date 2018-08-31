В Україні ще не збудовано жодного автобану, але міністр інфраструктури Володимир Омелян вже передбачає скільки буде коштувати проїзд.

Вартість проїзду майбутніми українськими автобанами становитиме приблизно 20-70 євроцентів (за нинішнім курсом від 6,6 до 23,15 гривень) за кілометр. Такі цифри назвав у інтерв’ю “Прямому” міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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За його словами, щодо вартості наразі йде дискусія. У Китаї проїхатися автобанами коштує 20 євроцентрів. У Європі – 50-70. Тому точна вартість проїзду платними дорогами в Україні буде відома після тендеру з її будівництва.

Він зазначив, що цього року вже мають оголосити про будівництво платного автобану між Львовом і Краківцем. А якщо тендер пройде успішно, то дорогу почнуть будувати вже у 2019.

Окрім того, Мінінфраструктури розпочало підготовку технічно-економічної документації до автобану “Київ-Біла Церква”.

Омелян переконаний, що за п’ять років стабільного фінансування дороги в Україні стануть кращими, ніж у Польщі до її членства в ЄС.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповідав про появу Hyperloop в Украйні та заміну маршруток “комфортабельними неолайнерами”.