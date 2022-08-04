З 5 по 7 серпня буде обмежено рух для легкових та вантажних автомобілів між Києвом та Черніговом.

Для проїзду буде відкрито лише один маршрут. Про це заявили у Службі автомобільних доріг Чернігівської області, пише "Суспільне".

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Проїхати можна буде виключно дорогою Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (виїзд через село Павлівка).

Зазначається, що рух тимчасово буде обмежений «у зв'язку з технічною необхідністю». Водіїв просять зважати на нові обмеження при плануванні поїздок.