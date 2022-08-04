С 5 по 7 августа будет ограничено движение легковых и грузовых автомобилей между Киевом и Черниговом.

Для проезда будет открыт только один маршрут. Об этом заявили в Службе автомобильных дорог Черниговской области, пишет "Суспільне".

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Проехать можно будет исключительно по дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (выезд через село Павловка).

Отмечается, что движение будет временно ограничено «в связи с технической необходимостью». Водителей просят учитывать новые ограничения при планировании поездок.