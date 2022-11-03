Міжнародний автосалон у Новій Англії, який проходить у Бостонському виставковому центрі у січні 2023 року, було скасовано третій рік поспіль. Один раз через COVID-19 і двічі через те, що було достатньо автомобілів для показу.

"На жаль, автосалон Нової Англії 2023 року було скасовано через відсутність інвентаризації автомобілів виробника та дилера", - пишуть організатори шоу. "Оскільки кілька виробників не можуть взяти участь цього року, ми не можемо створити якісне шоу, яким ми можемо пишатися, а відвідувачі – насолоджуватися. Побачимося знову в січні 2024 року, коли запаси автомобілів повинні відновитися. Обов'язково зайдіть на наш вебсайт, коли ми наблизимося до 2024 року".

Також цікаво Женевський автосалон переїде до Катару

Вже третій рік поспіль Міжнародний автосалон у Новій Англії не може відкрити свої двері для публіки, оскільки захід 2021 року не відбувся через пандемію COVID-19, тоді як шоу 2022 року було скасовано з тих самих причин, що й у 2023 році.

"Відсутність транспортних засобів у вільному продажу все більше ускладнює виробникам участь у автошоу", – написали організатори у повідомленні у Facebook.

У 2020 році автошоу у Новій Англії позиціонувало себе як «найбільший новий автосалон» у регіоні, в якому розміщувалися автомобілі більш ніж 30 брендів. У тому ж році на шоу були автомобілі від Aston Martin, Cadillac, McLaren, Genesis та багатьох інших.

Хоча він не був близьким до масштабів Північноамериканського міжнародного автосалону в Детройті, він став жертвою тих самих чинників, які спонукали організаторів цього заходу переглянути свою стратегію.

На відвідуваність шоу, яка тривалий час проводилася в січні, вплинуло зростання конкуруючих виставок, які були менш орієнтовані виключно на нові автомобілі, загальне зниження відвідуваності автосалонів по всьому світу та погана січнева погода. Тому NAIAS вирішив змінити дату та місце проведення виставки у вересні.

Оскільки автовиробники прагнуть продавати себе на нових технологіях та мобільності, а не на традиційному автомобільному шоу, вони все більше зосередили свої зусилля на таких заходах, як виставка побутової електроніки (CES), яка також проходить у січні.