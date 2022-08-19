Через істерію навколо короновірусу та пов'язані з цим обмеження Женевський автосалон скасовано четвертий рік поспіль. Тепер одне з наймасштабніших автошоу планети буде проходити у Катарі.

Один із найбільших у світі автосалон у Женеві Geneva International Motor Show (GIMS), що планувався у 2023 році, знову скасували. Це рішення організатори прийняли через паніку навколо COVID-19 і невизначеність у світовій економіці.

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"Через невизначеність у світовій економіці та геополітиці, а також ризики, пов’язані з розвитком пандемії, організатори вирішили зосередитися виключно на плануванні заходу в Досі у 2023 році", — говорить президент GIMS Моріс Туреттіні.

Спочатку планувалося, що автосалон у 2023 році пройде у два етапи: з 14 по 19 лютого – у Женеві, а у листопаді – у Досі (Катар).

"У ці непрості часи багато брендів не в змозі взяти участь у зимовій виставці в Європі", — заявила гендиректор GIMS Сандро Мескіта. "Ми зробили все можливе, щоб провести GIMS 2023 у Женеві у лютому. Розширений формат заходу та проект були дуже добре прийняті. Але зрештою "ризики" переважили можливості", – додав Туреттіні.

Поки планується, що перший Женевський міжнародний автосалон у Катарі відбудеться у листопаді 2023 року в Дохинському виставковому та конференц-центрі (DECC), а також у кількох інших місцях, він "запропонує безліч унікальних та захоплюючих вражень від водіння".

"Зараз ми повністю зосереджені на організації GIMS у Досі та з нетерпінням чекаємо на можливість незабаром узгодити дати та формат цього новаторського заходу з нашими партнерами з Qatar Tourism", – заявила Мескіта. Захід у Катарі планується проводити кожні два роки.