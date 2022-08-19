Из-за истерии вокруг короновируса и связанных с этим ограничений Женевский автосалон отменен четвертый год подряд. Теперь одно из самых масштабных автошоу планеты будет проходить в Катаре.

Один из крупнейших в мире автосалон в Женеве Geneva International Motor Show (GIMS), который планировался в 2023 году, отменили. Это решение организаторы приняли из-за паники вокруг COVID-19 и неопределенности в мировой экономике.

Читайте также: Женевский автосалон состоится в... Катаре

"Из-за неопределенности в мировой экономике и геополитике, а также рисков, связанных с развитием пандемии, организаторы решили сосредоточиться исключительно на планировании мероприятия в Дохе в 2023 году", – говорит президент GIMS Морис Туреттіні.

"Организаторы решили сосредоточиться на планировании мероприятия в Дохе в 2023 году", – сказал Морис Туреттини. Изначально планировалось, что автосалон в 2023 году пройдет в два этапа: с 14 по 19 февраля – в Женеве, а в ноябре – в Дохе (Катар).

"В эти непростые времена многие бренды не в состоянии принять участие в зимней выставке в Европе", – заявила гендиректор GIMS Сандро Мескита. "Мы сделали все возможное, чтобы провести GIMS 2023 в Женеве в феврале. Расширенный формат мероприятия и проект были очень хорошо приняты. Но в конце концов "риски" перевесили возможности", – добавил Туреттини.

Пока планируется, что первый Женевский международный автосалон в Катаре пройдет в ноябре 2023 года в Дохинском выставочном и конференц-центре (DECC), а также в нескольких других местах, он предложит множество уникальных и захватывающих впечатлений от вождения".

"Сейчас мы полностью сосредоточены на организации GIMS в Дохе и с нетерпением ждем возможности вскоре согласовать даты и формат этого новаторского мероприятия с нашими партнерами с Qatar Tourism", – заявила Мескита. Мероприятие в Катаре планируется проводить каждые два года.