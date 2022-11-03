Международный автосалон в Новой Англии, который должен был пройти в выставочном центре Бостона в январе 2023 года, был отменен третий год подряд. Один раз из-за COVID-19 и дважды из-за того, что не было достаточно автомобилей для показа.

"К сожалению, автосалон Новой Англии в 2023 году был отменен из-за отсутствия автомобилей производителя и дилера", – пишут организаторы шоу. "Поскольку несколько производителей не могут принять участие в этом году, мы не можем создать качественное шоу, которым мы можем гордиться, а посетители – наслаждаться. Увидимся снова в январе 2024 года, когда запасы автомобилей должны восстановиться. Обязательно зайдите на наш вебсайт, когда мы подойдем к 2024 году".

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Уже третий год подряд Международный автосалон в Новой Англии не может открыть свои двери для публики, поскольку мероприятие 2021 года не состоялось из-за пандемии COVID-19, тогда как шоу 2022 года было отменено по тем же причинам, что и в 2023 году.

"Отсутствие транспортных средств в свободной продаже все больше усложняет производителям участие в автошоу", – написали организаторы в сообщении Facebook.

В 2020 году автошоу в Новой Англии позиционировало себя как «самый новый автосалон» в регионе, где размещались автомобили более 30 брендов. В том же году на шоу были автомобили от Aston Martin, Cadillac, McLaren, Genesis и многих других.

Хотя он не был и близко соизмерим по масштабам с Североамериканским международным автосалоном в Детройте, он стал жертвой тех факторов, которые побудили организаторов этого мероприятия пересмотреть свою стратегию.

На посещаемость шоу, которое длительное время проводилась в январе, повлиял рост числа конкурирующих выставок, менее ориентированных исключительно на новые автомобили, общее снижение посещаемости автосалонов по всему миру и плохая январская погода. Поэтому NAIAS решила изменить дату и место проведения выставки в сентябре.

Поскольку автопроизводители стремятся продавать себя на новых технологиях и мобильности, а не на традиционном автомобильном шоу, они все больше сосредоточили свои усилия на таких мероприятиях, как выставка бытовой электроники (CES), которая также проходит в январе.