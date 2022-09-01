Отримати послуги з перереєстрації транспортних засобів та відновлення посвідчень водія можна буде не повертаючись в Україну.

Міністр внутрішніх справ України доручив новопризначеному керівникові Головного сервісного центру МВС відкрити сервісні центри МВС за межами України.

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“Вимушені переселенці з України, які перебувають за кордоном, потребують нашої оперативної підтримки шляхом відкриття мобільних сервісних центрів МВС за межами України. Доручаю не зволікати з цим управлінським рішенням та у максимально стислий строк забезпечити реалізацію суспільного запиту”, — заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, звертаючись до новопризначеного керівника головного сервісного центру МВС Миколи Рудика.