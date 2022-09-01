Получить услуги по перерегистрации транспортных средств и восстановлению удостоверений водителя можно будет не возвращаясь в Украину.
Министр внутренних дел Украины поручил новоназначенному руководителю Главного сервисного центра МВД открыть сервисные центры МВД за пределами Украины.
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“Вынужденные переселенцы из Украины, которые находятся за границей, нуждаются в нашей оперативной поддержке путем открытия мобильных сервисных центров МВД за пределами Украины. Поручаю не медлить с этим управленческим решением и в максимально сжатые сроки обеспечить реализацию общественного запроса”, — заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, обращаясь к новоназначенному руководителю главного сервисного центра МВД Николаю Рудыку.