Получить услуги по перерегистрации транспортных средств и восстановлению удостоверений водителя можно будет не возвращаясь в Украину.

Министр внутренних дел Украины поручил новоназначенному руководителю Главного сервисного центра МВД открыть сервисные центры МВД за пределами Украины.

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