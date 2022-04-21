Використання Starlink робить сервісний центр МВС незалежним від комунікацій – він може працювати фактично будь-де.

Ілон Маск ділиться винаходами з українцями, аби ми могли отримувати державні послуги у будь-якому безпечному куточку країни.

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“У місті Тетіїв для безперебійного надання послуг організовано роботу мобільного сервісного центру МВС. Наше авто працює, як годинник, адже оснащений системою супутникового зв’язку “Starlink” від компанії SpaceX Ілона Маска. Його не можна відключити або зламати: такий спецзв’язок - стійкий та надійний”, - сказано у повідомленні головного сервісного центру МВС.

В повідомленні також уточняється, що цей мобільний сервісний центр МВС утворений на базі закладу №3249, який знаходився у селі Винарівка. Проте його було пошкоджено вибуховою хвилею.