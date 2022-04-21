Использование Starlink делает сервисный центр МВД независимым от коммуникаций – он может работать практически где угодно.

Илон Маск делится изобретениями с украинцами, чтобы мы могли получать государственные услуги в любом безопасном уголке страны.

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“В городе Тетиев для бесперебойного предоставления услуг организована работа мобильного сервисного центра МВД. Наше авто работает как часы, ведь оснащено системой спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Ее нельзя отключить или взломать: такая спецсвязь – устойчивая и надежная”, – говорится в сообщении главного сервисного центра МВД.

В сообщении также уточняется, что этот мобильный сервисный центр МВД образован на базе учреждения №3249, которое находилось в селе Винаровка. Однако оно было повреждено взрывной волной.