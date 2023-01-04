В мережі засвітилось відео транспортування модернізованого чеського САУ.

Збройні Сили України незабаром можуть отримати 152-мм колісну самохідну артилерійську установку DANA-M2. Відео з однією гаубицею цього типу поширив один із користувачів ТікТок. На ролик звернув увагу учасник спільноти NAFO.

До речі як працює чеська Dana в ЗСУ

Техніка завантажена на трал, а невідомий автор відеоролика за кадром стверджує, що незабаром гаубицю відправлять в Україну.

“Ось так нас везуть хлопці додому, в Україну“, – сказав автор запису.



DANA-M2 – це модернізація чехословацької гаубиці ShKH vz. 77 DANA від чеської оборонної компанії Excalibur Army. DANA-M2 отримала нову кабіну та систему керування вогнем. Гаубиця має автоматизований режим ведення вогню, коли командир лише вводить дані про ціль.

САУ побудована на базі шасі Tatra 815 VP 31M 8×8. Максимальна дальність її вогню становить 20-25,5 км і залежить від типу боєприпасу.

До повномасштабного вторгнення Україна розглядала можливість закупівлі таких гаубиць. Виробник повідомляв про замовлення 26 САУ DANA-M2 для потреб ЗСУ.

З травня 2022 року Збройні Сили України експлуатують гаубиці ShKH vz. 77 DANA. Також Сили оборони отримали й 155-мм версію зброї від Словаччини – Zuzana та Zuzana 2.