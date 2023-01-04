В сети засветилась видео транспортировки модернизированного чешского САУ.

Вооруженные Силы Украины в скором времени могут получить 152-мм колесную самоходную артиллерийскую установку DANA-M2. Видео с одной гаубицей этого типа распространил один из пользователей ТикТок. На ролик обратил внимание участник сообщества NAFO.

Кстати , как работает чешская Dana в ВСУ

Техника загружена на трал, а неизвестный автор видеоролика за кадром утверждает, что вскоре гаубицу отправят в Украину.

"Вот так нас везут ребята домой, в Украину", - сказал автор записи.



DANA-M2 – это модернизация чехословацкой гаубицы ShKH vz. 77 DANA от чешской оборонной компании Excalibur Army. DANA-M2 получила новую кабину и систему управления огнем. У САУ автоматизированный режим ведения огня, командир только вводит данные о цели.

САУ построена на базе шасси Tatra 815 VP 31M 8x8. Максимальная дальность ее огня составляет 20–25,5 км и зависит от типа боеприпаса.

До полномасштабного вторжения Украина рассматривала возможность закупки таких гаубиц. Производитель сообщал о заказе 26 САУ DANA-M2 для нужд ВСУ.

С мая 2022 г. Вооруженные Силы Украины эксплуатируют гаубицы ShKH vz. 77 DANA. Также Силы обороны получили 155-мм версию оружия от Словакии – Zuzana и Zuzana 2.