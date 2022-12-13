Самохідна артилерійська установка з Чехії має радянський артилерійський калібр, але вона суттєво відрізняється від радянських аналогів.

Екіпаж самохідної артилерійської установки Danа щодня надсилає противнику «подарунки» у вигляді 152-го калібру. За час своєї роботи на сході України артилеристи окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка «привітали» чимало російських окупантів. Головне, як кажуть самі хлопці, були б цілі, а далі вони знають, що робити.

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— Наш екіпаж вже став як одна сім’я. Понад пів року ми воюємо разом. Зараз «заспокоюємо» рашистів на Донецькому напрямку. І досить ефективно з цим справляємося, — говорить водій-механік Руслан. — Особисто я швидко зміг опанувати цю машину, адже до армії мав досвід роботи на вантажівках. Dana має хорошу прохідність та маневреність. Вона швидко розгортається та складається, не даючи часу противнику виявити себе.

У перервах між бойовими чергуваннями хлопці обслуговують машину, чистять гармату, переводять її на зимовий варіант експлуатації.



— Dana свої завдання виконує добротно. В неї багато переваг над радянськими зразками САУ. Тут вже немає одного загального загазованого приміщення, а для кожного з членів екіпажу передбачені окремі комфортні робочі місця, які розташовані в роздільних кабінах. Спілкуємося між собою через радіозв’язок. Також машина має автоматичну систему заряджання, — зазначає навідник гармати з позивним «Юзик».

Військовий зауважив, що у порівнянні з іншими зразками САУ, які доводилося експлуатувати, Dana більш маневрена та має хорошу прохідність як для колісної машини. Завдяки своїм технічним якостям та потужній гарматі робота з цієї САУ наводить страх на противника.

Коли надходить команда відпрацювання по цілях, військові швидко займають свої місця та висуваються на вогневий рубіж. Там наводяться по координатах та вражають цілі.

— Ми не бачимо конкретної цілі. Маємо лише визначені координати. Як правило, перший постріл є пристрільним. Далі корегуємося та стріляємо на ураження. Переважно нищимо колони, бронетехніку, укріплення, живу силу противника. Поки є ворожі цілі — у нас завжди буде робота. І ми її готові виконати зі 100-відсотковим успіхом — наголошує командир батареї на псевдо «Іскра».

Варто додати, що до екіпажу САУ Dana входить 5 осіб, і на борту вона може нести понад 50 снарядів. Наведення гармати здійснюється за допомогою електрогідравлічної системи або резервного ручного механізму, а автомат заряджання може працювати за будь-якого кута піднесення ствола. Максимальна дальність вогню — до 20 кілометрів.

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— Вийшли на вогневу позицію, по бусолі провели орієнтування в заданому напрямку роботи. Далі хлопці відпрацювали по цілях та швидко перемістилися в район зосередження. Заключним етапом роботи екіпажу є маскування машини, адже ворог чи не в першу чергу намагається вполювати таке озброєння, — підсумовує артилерист на позивний «Сідий».