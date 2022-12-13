Самоходная артиллерийская установка из Чехии имеет советский артиллерийский калибр, но существенно отличается от советских аналогов.

Экипаж самоходной артиллерийской установки Danа каждый день присылает противнику «подарки» в виде 152 калибра. За время своей работы на востоке Украины артиллеристы отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко поздравили немало российских оккупантов. Главное, как говорят сами ребята, были бы цели, а дальше они знают, что делать.

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– Наш экипаж уже стал как одна семья. Более полугода мы сражаемся вместе. Сейчас успокаиваем рашистов на Донецком направлении. И достаточно эффективно с этим справляемся, – говорит водитель-механик Руслан. — Лично я быстро смог овладеть этой машиной, ведь в армии был опыт работы на грузовиках. Dana имеет хорошую проходимость и маневренность. Она быстро разворачивается и складывается, не давая времени противнику проявить себя.

В перерывах между боевыми дежурствами ребята обслуживают машину, чистят пушку, переводят ее на зимний вариант эксплуатации.



– Dana свои задачи выполняет добротно. У нее много преимуществ над советскими образцами САУ. Здесь уже нет одного общего загазованного помещения, а для каждого из членов экипажа предусмотрены отдельные комфортные рабочие места, расположенные в раздельных кабинах. Общаемся между собой через радиосвязь. Также машина имеет автоматическую систему подзарядки, — отмечает наводчик пушки с позывным «Юзиком».

Военный заметил, что по сравнению с другими образцами САУ, которые приходилось эксплуатировать, Dana более маневренна и имеет хорошую проходимость как для колесной машины. Благодаря своим техническим качествам и мощной пушке работа по этой САУ наводит страх на противника.

Когда приходит команда отработки по целям, военные быстро занимают свои места и выдвигаются на огневой рубеж. Там приводятся по координатам и поражают цели.

– Мы не видим конкретной цели. Есть только определенные координаты. Как правило, первый выстрел для пристрелки. Далее корректируемся и стреляем на поражение. Преимущественно уничтожаем колонны, бронетехнику, укрепление, живую силу противника. Пока есть вражеские цели – у нас всегда будет работа. И мы ее готовы выполнить со 100-процентным успехом — отмечает командир батареи «Искра».

Следует добавить, что в экипаж САУ Dana входит 5 человек, и на борту она может нести более 50 снарядов. Наведение пушки осуществляется с помощью электрогидравлической системы или резервного ручного механизма, а автомат зарядки может работать при любом углу подъема ствола. Максимальная дальность огня – до 20 километров.

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— Вышли на огневую позицию, провели ориентировку в заданном направлении работы. Затем ребята отработали по целям и быстро переместились в район сосредоточения. Заключительным этапом работы экипажа является маскировка машины, ведь в первую очередь пытается подстрелить такое вооружение, — заключает артиллерист на позывной «Седой».