Шведсько-китайський бренд Polestar проводить щорічний конкурс дизайну, який має на меті підтримку передових ідей у роботах незалежних художників і концепт Duo Марсело Агіяра дійшов до фіналу змгання 2021 року.

З футуристичним, модульним та екологічно чистим дизайном Polestar Duo може бути чим завгодно: літаючим рятувальником, мобільним будинком без електромережі, пливучою структурою для тимчасового проживання тощо.

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Конкурс Polestar Design Contest – це щорічна подія, яка має на меті допомогти талановитим дизайнерам втілити свої новаторські ідеї. Йдеться про заохочення яскравих, творчих розумів до формування більш стійкого, електричного майбутнього. І концепція Polestar Duo Марсело Агіяра цілком вписується, тому вона дійшла до фіналу у конкурсі 2021 року. Це також не перше його творіння із логотипом та філософією Polestar, оскільки портфоліо дизайнера містить концепцію літаючого фургона під назвою Air.V.

Новий концепт Duo являє собою поєднання технології автономного дрона та мобільної гібридної капсули. Він може мати різноманітне застосування, від служби порятунку до човна чи автономного житла, або збірного модульного житла.

Марсело Агіар задумав Polestar Duo як структуру з легких матеріалів, з широким використанням вторинних перероблених продуктів. Транспортний засіб складається з двох основних компонентів: модульної капсули й складного квадрокоптера.

Для польоту капсула Polestar Duo розгортає свої крила, при цьому VTOL (вертикальний зліт і посадка) є його основною формою руху. Залежно від погоди та умов вітру крила можуть повертатися в оптимальне положення.

Капсула прикріплюється до основи дрона для перенесення. Дрон також може використовувати свої високоміцні троси для розгортання капсули, зберігаючи безпечну відстань, якщо йому доводиться працювати у важкодоступній місцевості.

Фото: концепт Polestar Duo від незалежного дизайнера / Polestar